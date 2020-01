Bientôt des batteries inépuisables à partir de déchets nucléaires ?

publié le 30/01/2020 à 06:47

Bientôt une énergie propre et inépuisable à partir de déchets nucléaires ? C'est en tout cas ce que les chercheurs de l'université de Bristol, au Royaume-Uni, indiquent avoir découvert dans une étude publiée lundi 20 janvier.

Selon eux, l'extraction du carbone 14 des déchets radioactifs d'installations nucléaires en déclassement pourraient ainsi être recyclés pour générer de l'énergie. Comme le révèle l'hebdomadaire britannique Newsweek, le projet a été instauré en 2016 avec l'ambition de produire une "batterie à propulsion nucléaire".

Désormais, les recherches ont prouvé que les matières radioactives de la centrale de Berkeley, dans le sud-ouest du pays, fermée en 1989 et actuellement en cours de déclassement, pourraient bientôt être utilisées pour créer des sources d'énergie "ultra-durables".

Can nuclear waste be recycled to power ultra-long life batteries? @UniBrisPhysics and @BristolChem scientists believe so

Article: https://t.co/eTMGTTB4jG pic.twitter.com/QCmZyAMdPL — South West Nuclear Hub (@SWNuclearHub) January 20, 2020

Comme ils l'expliquent dans cette étude, les scientifiques ont développé un système permettant de convertir le rayonnement radioactif du carbone 14 en électricité durable via des piles en diamant. Selon les experts, en favorisant la production d'une électricité propre, cette "utilisation unique" du carbone 14 pourrait ainsi fournir une source d'énergie potentiellement inépuisable.

Le professeur Tom Scott, qui dirige les recherches, a expliqué à Newsweek que ces batteries pourraient fonctionner dans des environnements extrêmes, où les formes d'énergie traditionnelles sont inefficaces, allant même jusqu'à alimenter des satellites. "Ce projet est à un stade assez avancé et nous avons testé les batteries dans des endroits aussi extrêmes que le sommet d'un volcan" a-t-il détaillé.

Une double opportunité

Comme le raconte Neil Fox de la School of Chemistry de l'Université de Bristol, le carbone 14 émet en effet "un rayonnement à courte portée qui est rapidement absorbé par tout matériau solide". Extrait de la surface des blocs de graphite des centrales nucléaires en cours de démantèlement, ce carbone 14 peut ensuite ainsi être encapsulé dans du diamant afin de contenir sa radioactivité sans présenter de risques pour la santé.



S'il n'était pas encapsulé, "cela rendrait dangereux l'ingestion ou le contact avec votre peau, précise-t-il, mais maintenu en toute sécurité dans le diamant, aucun rayonnement à courte portée ne peut s'échapper. En fait, le diamant est la substance la plus dure que nous connaissons, rien ne pourrait offrir plus de protection."



Surtout, comme le résume Tom Scott, "en encapsulant des matières radioactives à l'intérieur de diamants, nous transformons un problème de déchets nucléaires en une batterie à propulsion nucléaire et en un approvisionnement à long terme d'énergie propre." Des avantages qui seraient ainsi susceptibles de faciliter le processus de déclassement des installations nucléaires.



En effet, "cela réduirait la radioactivité du matériel restant, ce qui le rendrait plus facile et plus sûr à gérer explique le chercheur. La majorité des centrales nucléaires britanniques devant être mises hors service dans les 10 à 15 prochaines années, cela représente une énorme opportunité de recyclage d'une grande quantité de matériel pour générer de l'énergie pour de nombreuses utilisations."