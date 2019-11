"Nouvelles Mères" : devenir mère a confronté Jihlane à ses blessures d’enfance

publié le 07/11/2019 à 07:15

> Nouvelles mères - Jihlane : quand devenir mère fait ressurgir des blessures d'enfance Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL Originals | Date : 07/11/2019

Lorsque Jihlane tombe enceinte à 25 ans, c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Entourée et soutenue par son compagnon Édouard, elle est persuadée que sa grossesse se passera bien, qu’elle sera une mère apaisée et sereine. Elle a grandi dans une famille nombreuse avec l’exemple de sa mère, heureuse et épanouie pendant et après ses grossesses. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Malaises, angoisses, stress... Sa grossesse est douloureuse. Grâce à un psychologue et à la présence de médecins, Jihlane a réussi à identifier que cette grossesse avait fait ressurgir les fantômes de son passé. Au moment où elle-même s’apprêtait à donner la vie à son fils Gabriel âgé aujourd'hui de 8 mois, elle a dû apprendre à accepter ses souffrances enfouies.

Aujourd’hui, Jihlane tente d’apprivoiser le quotidien et ses angoisses. Peu à peu, elle parvient chaque jour à trouver le chemin pour se sentir plus apaisée. Ce témoignage bouleversant et plein d’espoir est un exemple pour d’autres mères, pour toutes celles qui traversent des moments difficiles.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

YouTube

Toutes les deux semaines, Marie Drucker et Sidonie Bonnec donnent la parole à de nouvelles mères, qui par leurs parcours s’affranchissent du portrait traditionnel d’une maman. Un podcast RTL Originals qui permet de trouver astuces et conseils pour devenir la mère qui vous ressemble.