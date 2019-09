publié le 12/09/2019 à 07:49

Depuis qu’elle est jeune, Elya rêve d'être mère. Dès qu’elle rencontrait un homme, elle se demandait d’ailleurs s’il serait "un bon père". La maternité a toujours été sa préoccupation première et après plusieurs échecs amoureux et un divorce, elle a décidé de faire un enfant seule. "Et ça a été la meilleure décision de ma vie". Pour cela, elle est allée en Espagne faire appel à un don de sperme.

Aujourd’hui, elle est la maman d’Elon, un petit garçon de 18 mois heureux et épanoui. Elle a choisi l'opposé du modèle de famille qu'elle avait connu depuis son enfance, avec un père et une mère et une famille nombreuse et unie.

Dans Nouvelles mères, Elya se confie sur son parcours atypique, elle évoque ses choix, ses doutes, ses angoisses et son parcours pour devenir mère. Elle représente ces mères qui refusent de renoncer à la maternité parce qu’elles n’ont pas rencontré le père idéal.

Abonnez vous à ce podcast Apple Podcast

Toutes les deux semaines, Marie Drucker et Sidonie Bonnec donnent la parole à de nouvelles mères, qui par leurs parcours s’affranchissent du portrait traditionnel d’une maman. Un podcast qui permet de trouver astuces et conseils pour devenir la mère qui vous ressemble.