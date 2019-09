"Nouvelles mères" : "Il y a autant de maternités que de mamans", dit Marie Drucker

publié le 17/09/2019 à 16:41

Invitées d'A la bonne heure ce mardi 17 septembre, Marie Drucker et Sidonie Bonnec ont présenté Nouvelles mères, un podcast où elles donnent la parole à huit femmes qui partagent sans tabou leur expérience. "Il y a autant de maternités que de mamans", souligne Marie Drucker.

"Il y a des histoires très fortes : une femme qui fait un enfant seule, une femme qui voit son corps complètement changer et qui est perturbée (...)", explique Sidonie Bonnec. "L'idée, c'est de déculpabiliser", ajoute-t-elle. "Ce qui est génial, c'est que même si le sujet ne va pas a priori vous concerner, quand vous écoutez, vous retrouvez toujours des moments de maternité à vous aussi".

Le podcast repose en partie sur la force des témoignages livrés par ces mères. "Il y a beaucoup de femmes qui viennent nous parler naturellement, depuis qu'on a publié Maman, pour le meilleur et pour le reste, et on se rend compte que dès qu'on est un petit peu attentives autour de soi", il y a de nombreuses histoires, observe Marie Drucker.

Toutes les deux semaines, Marie Drucker et Sidonie Bonnec donnent la parole à de nouvelles mères, qui, par leurs parcours, s’affranchissent du portrait traditionnel d’une maman. Un podcast qui permet de trouver astuces et conseils pour devenir la mère qui vous ressemble.