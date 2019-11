publié le 21/11/2019 à 07:00

Lorsque Charlotte a rencontré Frank, elle n’avait pas d’enfants. Lui, était papa de deux filles : Pénélope et Joséphine. Elle-même fille de parents divorcés, Charlotte est alors consciente de sa position délicate au sein de cette famille en pleine recomposition. Ni “marâtre”, ni “copine”, ni “maman” : comment devenir belle-mère sans avoir connu soi-même la maternité ?

Dans ce nouvel épisode de "Nouvelles Mères", Charlotte raconte comment elle est parvenue à tisser des liens indéfectibles avec ses belles-filles et à se trouver une place au sein de leur famille. Tout cela avec l'aide de Frank qui a su donner le "tempo", et celle de sa propre mère, elle aussi remariée.

Aujourd’hui, Charlotte entretient une véritable relation de confiance avec Pénélope et Joséphine, et même avec leur mère, l'ex-femme de Frank. Une réussite obtenue à force de persévérance face aux "qu'en dira-t-on" mais surtout, de patience. Depuis deux ans, Charlotte et Frank sont également parents d’Élie, un petit garçon chéri par ses deux demi-soeurs, et membre d’une famille recomposée, harmonieuse et équilibrée.

Toutes les deux semaines, Marie Drucker et Sidonie Bonnec donnent la parole à de nouvelles mères, qui par leurs parcours s’affranchissent du portrait traditionnel d’une maman. Un podcast qui permet de trouver astuces et conseils pour devenir la mère qui vous ressemble.