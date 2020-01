publié le 31/12/2019 à 08:01

"Boire ou conduire, il faut choisir", martèle depuis des années la Sécurité routière. Cette année, si 87% des Français ont prévu de consommer de l'alcool lors du réveillon du Nouvel An, moins de la moitié s'est organisé pour ne pas prendre le volant alcoolisé, selon l'enquête annuelle des associations Prévention Routière et Attitude prévention, publiée le 27 décembre.

Depuis 2009, ces deux associations tentent ainsi chaque année de sensibiliser les conducteurs sur les dangers de l’alcool au volant. Une solution est pourtant simple : anticiper et choisir à l'avance qui sera son capitaine de soirée, son "Sam" (acronyme de "Sans Accident Mortel") et qui pourra le ramener en toute sécurité jusqu'à son domicile.

"Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas", disait le célèbre slogan. Si, dans votre entourage personne ne se dévoue, un tirage au sort peut-être effectué pour désigner le conducteur de la soirée.

Des bénévoles vous raccompagnent

D'autres options sont également possibles : faire appel à un taxi ou une VTC ou bien profiter des initiatives mises en place dans plusieurs régions. Celles-ci permettent de se faire raccompagnement gratuitement chez soi dans sa propre voiture, conduite par un chauffeur bénévole.

Des opérations de ce type ont lieu un peu partout en France, comme en Haute-Savoie par exemple, via le site internet onr74.com, dans la région de Rouen, ces chauffeurs bénévoles sont les Dragons, accessibles via le site internet lesdragonsvousramenent.com ou encore en Alsace avec les Saints Bernard 67 et les Jockers 68.