Nouvel An : faut-il préparer son corps avant le repas du réveillon ?

publié le 30/12/2018 à 09:12

Après des repas de Noël chargés en gourmandise, rebelote ce 31 décembre, avec le réveillon du Nouvel An. Mais entre les deux, faut-il préparer son corps en faisant par exemple une petite diète ? "Non", répond sur RTL Laurence Plumey, médecin nutritionniste et auteure du Grand livre de l'alimentation.



"Pour deux raisons : si on s'empêche de manger on a faim et donc on va se jeter plus facilement sur l'apéritif. Deuxième chose, quand il est privé de quelque chose, le corps humain stocke encore plus quand il reçoit ce dont il a été privé. Dans la nuit qui suit, on va donc stocker davantage de gras que si l'on avait eu une alimentation bien répartie dans la journée", explique la spécialiste.

Laurence Plumey ajoute qu'il ne faut pas bannir le saumon et le foie gras, mais en manger raisonnablement, une seule tranche suffit. En dessert, on oublie les gâteaux et on privilégie des glaces, des fruits ou de la mousse de fruits, "faciles à digérer". Et on remplace le traditionnel digestif par "une tisane dite hépatique, qui contient des feuilles d'artichaut", pour éviter les maux de ventre le lendemain.