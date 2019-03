publié le 30/12/2018 à 07:30

Plus d'un Français sur deux ignore combien de temps il faut pour éliminer un verre d'alcool, révèle l'enquête annuelle des associations Prévention Routière et Attitude prévention, publiée ce vendredi 28 décembre (1), soit une poignée de jours avant le réveillon du Nouvel An, réputé pour ses excès d'alcool.



Cette année, moins d'un Français sur deux s'est organisé pour ne pas prendre le volant alcoolisé, rapporte encore l'enquête. "Boire ou conduire, il faut choisir", martèle pourtant depuis des années la Sécurité routière. À croire que l'alcool rend invincible quiconque en ingère en grande quantité ?

Malheureusement, les risques liés à l'alcool, impliqué dans 30% des accidents mortels en France en 2017, sont d'autant plus élevés le soir de la Saint-Sylvestre. 87% des Français et Françaises ont prévu de boire, avec une consommation moyenne de quatre verres, soit... deux fois la limite autorisée. Et moins de la moitié d'entre-elles et eux ont prévu une solution pour ne pas prendre la route alcoolisés.

Près d’1 français sur 2 sera concerné par la question de l’alcool et de la conduite à l’occasion du prochain réveillon ¿ #BienRentrer pic.twitter.com/t84tfyKjZF — Bien Rentrer (@BienRentrer) 28 décembre 2018

Mais lorsqu'il s'agit de sécurité, l'improvisation n'est pas conseillée. Voici de quoi vous empêcher de vous mettre en danger en mettant fin à plusieurs idées reçues.

1. Faire une sieste avant de prendre le volant est suffisant

Pour éliminer l'alcool il n'y a pas de secret de grand-mère : il faut du temps. La durée varie selon les personnes mais il faut compter entre une à deux heures pour éliminer un seul verre d'alcool. Vous avez consommé plus de quatre verres ? il vous faudra donc entre quatre et huit heures pour arriver à bout de votre alcoolémie.

2. Prendre 3 cafés et des petites routes : la solution pour éviter les accidents

"Prendre 3 cafés ou des petites routes ça ne sert à rien", a rappelé Eric Lemaire, vice-président d'Attitude prévention lors de la conférence de presse présentant les résultats de l'étude de Prévention Routière et Attitude prévention.



Les effets de l'alcool sont significatifs lorsque vous prenez le volant et passer par de petites routes au lieu de grandes par exemple ne changera rien à votre état et à la diminution de vos réflexes par exemple, comme le montre cette vidéo réalisé par les associations.

Démonstration des effets de l’alcool avec notre parcours ! ¿ #bienrentrer pic.twitter.com/YfaPep2sjw — Bien Rentrer (@BienRentrer) 28 décembre 2018

3. Deux verres de bière sont moins dangereux que deux verres de vin

Prévention Routière et Assureurs prévention demandent de faire attention au "dose-maison" qui peuvent tromper les buveurs et buveuses du Nouvel An sur la quantité d'alcool ingérée.



Le site alcool, médicaments, addiction rappelle par exemple qu'une chope de bière contient environ 10 grammes d'alcool pur. Même chose pour 10 cl de champagne (et non pas une coupe remplie à ras bord) ou un verre de whisky de 3 cl. Les bars servent leurs verres d'alcool selon ces quantités mais attention à ne pas trop servir de breuvage dans un cadre plus privé. Quoi qu'il arrive donc deux verres de bières correctement servis auront la même quantité d'alcool que deux verres de vin, deux verres de cocktail etc.



Pour rappel, le taux limite d'alcool dans le sang autorisé est de 0,5 grammes par litre, soit environ deux verres. Vous dépassez ce taux ? Adoptez l'une des solutions proposées par le site Bien Rentrer.



(1) Étude réalisée par internet du 16 au 27 novembre 2018 auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus.