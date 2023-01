Nouvel an chinois : pourquoi les associations craignent un abandon des lapins en Asie ?

Plusieurs groupes de protection des animaux, notamment en Malaisie et à Singapour, ont mis en garde sur l'abandon des lapins, à l'approche du Nouvel an chinois, le dimanche 22 janvier. Beaucoup de personnes pensent qu'en adoptant ce mammifère, le premier jour de l'année, il leur portera chance, puisque c'est l'année du lapin d'eau. L'animal aux grandes oreilles symbolise la vigilance, l’esprit, la prudence, et l’habileté.

Selon Mohideen Abdul Kader, président de l'Association des consommateurs de Penang en Malaisie, cité par The Guardian, "comme avec d'autres exagérations zodiacales passées, de nombreux lapins seront laissés à leur sort", une fois le Nouvel an passé.



amende allant jusqu'à 100.000 dollars, ainsi qu'une potentielle peine de trois ans de prison. Pourtant, selon la présidente de House Rabbit Society Singapore, Betty Tan, "cette prochaine année sera une année difficile pour les groupes de sauvetage de lapins, car nous prévoyons qu'il y aura plus de cas d'abandon en raison de l'impulsion (d'achat)".

