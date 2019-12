Horoscope chinois : l'année 2020 sera l'année du "rat de métal"

publié le 27/12/2019 à 13:00

L'année 2019 se conclue, et avec elle, l'année chinoise du "buffle de terre". À partir du 25 janvier 2020, l'astrologie chinoise entre dans l'année du "rat de métal". Les enfants qui naîtront cette année devraient être "charmant, sociable, débrouillard, esprit vif, ambitieux et rusé", si l'on en croit le site chine.int. Cette année marque l'entrée dans un nouveau signe de 12 ans, puisque le rat est le premier signe du zodiaque.

Dans la culture chinoise, "le rat est symbole de vitalité et d’intelligence, note ltl-chinois.fr. Vitalité car le rat ou la souris à une forte capacité de reproduction, et représente donc également la fertilité. Intelligence car le rat peut survivre et s’adapter à toute sorte de situation grâce à son agilité et son flair."

Le zodiaque chinois est composé de 12 signes (rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon), ce qui donne des cycles de 12 ans. Par ailleurs, chaque année est aussi associée à un des cinq éléments (eau, bois, feu, terre et métal) qui changent tous les deux ans. Cela donne 60 combinaisons possibles.