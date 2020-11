Confinement : croque-monsieur et films d'Audiard… On est fait pour se détendre !

Croque-monsieur et films d'Audiard... On est fait pour se détendre !

publié le 02/11/2020 à 16:59

C'est le nouveau rendez-vous proposé pendant ce (re)confinement. Après une première demi-heure de réflexion, toute l'équipe d'On est fait pour s'entendre vous invite à vous faire du bien. Au programme tous les jours à partir de 15h, du cinéma, de la culture, de la musique, mais aussi de la cuisine. Bref, un beau programme pour se concentrer sur, et seulement sur ce qui nous plaît et nous fait du bien.

Pour se faire plaisir en confinement, quoi de mieux qu'une bonne soirée sur le canapé, devant la télé, avec un bon film. On est fait pour se détendre revient sur l'un des plus grands scénaristes et dialogueurs du cinéma français : Michel Audiard. Célèbre pour ses répliques écrites et mises en scène dans Les Tontons Flingueurs, Audiard s'est "imprégné tout au long de sa jeunesse de cet esprit des faubourgs dans lequel il vivait, explique Stéphane Boudsocq, journaliste cinéma dans l'émission Laissez-vous tenter sur RTL. En travaillant avec les plus grands comme Jean Gabin ou encore Jean-Paul Belmondo, "son cinéma était un cinéma, parfois qualifié comme manquant d'élégance, mais qui n'avait pas froid au yeux", continue le journaliste. Un cinéma, qui en ces temps moroses et difficiles, nous apporte toujours sourire et bonne humeur.

Un bon film, c'est fait. Mais votre soirée ne serait pas parfaite sans un parfait accompagnement culinaire. Rapide, simple et efficace, le croque-monsieur traverse les époques et se décline encore aujourd'hui à volonté. Si le grand classique veut que le croque-monsieur se compose de comté et de jambon de Paris, "l'important reste avant toute de se faire plaisir", explique Sonia Ezgulian, journaliste culinaire. De la mimolette, du gouda, ou encore du bleu, le croque-monsieur se déguste selon vos envies et votre créativité. Mais alors, quels sont les secrets, une fois le sandwich créé, pour réaliser la meilleure cuisson possible ? Notre invitée vous explique tout !

Invités :

- Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.



- Stéphane Boudsocq journaliste cinéma.

