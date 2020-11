Découvrez les 12 disques sélectionnés pour l'Album RTL de l'année 2020

publié le 03/11/2020 à 09:00

C'est un prix à la saveur toute particulière. Depuis 13 ans, RTL invite auditeurs et internautes à élire leur Album RTL de l'année. Pour départager les 12 disques nominés, tous remarquables et incontournables, il suffit de voter sur la page consacrée à l'album RTL de l'année.

Du 3 au 15 novembre 2020, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL. À noter que tous sont signés d'artistes francophones qui proposent majoritairement des chansons originales et sont sortis entre le 1er novembre 2019 et le 30 octobre 2020.

Alors, qui succédera à Alain Souchon, le lauréat de l'année dernière ? C'est à vous d'en décider. Voici les albums en compétition :

Refuge de Jean-Louis Aubert

Tout ce qu’on veut dans la vie de Louis Chédid

Sommeil levant de Hoshi

Grand prix de Benjamin Biolay

Aimée de Julien Doré

Mesdames de Grand Corps Malade

Un air de famille de Patrick Fiori

Carla Bruni de Carla Bruni

Ressources d'Amir

À l’aube revenant de Francis Cabrel

Joie de vivre de Louane

N’attendons pas de Vianney

Voter pour votre disque préféré pourrait vous permettre de faire partie du jury final qui décidera quel album élire entre les cinq derniers retenus.



La liste des cinq finalistes sera annoncée dans le 16 novembre et, après délibération du jury, on connaîtra le grand gagnant le 7 décembre dans Laissez-Vous Tenter et sur RTL.fr.