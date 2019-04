publié le 05/04/2019 à 11:04

PNL c'est trois lettres et des chiffres qui donnent le tournis. "Au DD" par exemple, l'un de leurs nouveaux titres par exemple, le titre qu'on vient d'entendre a enregistré 11 millions de streams audio en France. C'est simple, c'est un record. Le morceau s'est même payé le luxe d'intégrer le Top 30 mondial de Spotify.



Mieux encore, la vidéo du clip, tournée sur la tour Eiffel a déjà été vue plus de 38 millions de fois sur YouTube, le tout en 15 jours. En 48 heures à peine, elle avait déjà atteint les 12 millions de vue. C'est colossal.

Pour vous donnez une idée, le Huffington Post rappelle vendredi 5 avril qu'il avait fallu deux semaines par exemple au mythique "Get Lucky" des Daft punk pour dépasser la même barre des 12 millions en 2013. Aujourd'hui le titre affiche 440 millions de vues au compteur.

Refus des interviews

Alors comment ces deux frères, Ademo et N.O.S, Tarik et Nabil de leurs vrais noms, qui ont grandi dans la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes ont réussi une telle performance ? En cultivant le mystère, c'est ce que nous explique le Parisien. PNL refuse en effet toute interview, n’apparaît que dans ses clips ou sur scène, cultivant explique le journal "un culte du secret qui fascine les fans".



Depuis ses débuts, le duo a par ailleurs toujours tenu à rester indépendant de l’industrie musicale. Il possède son propre label, est auteur, producteur et éditeur de sa musique et a juste signé un contrat avec une société de distribution qui commercialise son disque. Stratégie payante, au moins au sens propre du terme puisque sur chaque exemplaire vendu le groupe touche au moins 70% contre 20% pour un artiste produit par une maison de disques.

> PNL - Au DD [Clip Officiel]