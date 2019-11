publié le 20/11/2019 à 15:59

Game Of Thrones est connu pour ses nombreuses scènes de sexe et de nudité, en particulier dans ses premières saisons. C'est d'ailleurs nue que la sublime Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) a fait sa toute première apparition. On l'a ensuite vu dans de longues scènes de sexe (et de viol) dont elle raconte les coulisses ce 18 novembre.

"J'ai accepté le rôle et ce n'est qu'ensuite que l'on m'a remis les scénarios et je me suis dit ah ok il est là le piège", a déclaré Emilia Clarke dans le podcast anglais Armchair Expert. En effet, l'actrice s'est dit avoir été "terrifiée" à l'idée de tourner ces scènes-là.

Alors seulement âgée de 24 ans au début du tournage et novice dans le monde du cinéma, elle confie avoir été débordée par ses émotions : "Je ne savais pas ce que je devais faire, ni ce qu’on attendait de moi. Il pouvait m’arriver de me rendre aux toilettes pour pleurer. Je revenais sur le plateau comme si de rien n’était."

Mais Emilia Clarke n'a pas tardé à s'affirmer davantage, quitte à provoquer des tensions sur le tournage : "Quand je disais 'Non, le drap reste en place', ils me répondaient 'Tu ne veux pas décevoir les fans de Game of Thrones'. À quoi je répondais : 'Allez vous faire foutre'".

L'actrice s'est non seulement petit à petit imposée, mais elle a également eu le soutien de celui qui a interprété son mari dans la série, Jason Momoa. "C’était un merveilleux partenaire, se souvient Emilia Clarke. Un jour, lors d’une scène un peu difficile pour moi il m’a dit : "Ma chérie, si tu ne le sens pas, tu ne devrais pas". Avant de hurler : "Peut-on avoir un peignoir ? Est-ce qu’on peut lui apporter un peignoir ? Elle est en train de frissonner."

"Qu'il y ait eu ou non de la nudité, j'aurais passé cette première saison à penser que je ne méritais pas d'exiger quoi que ce soit. Comme si je n'étais pas digne d’avoir besoin de quoi que ce soit." a-t-elle conclu avec émotion.