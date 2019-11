publié le 10/11/2019 à 15:40

Le nouvel empereur Naruhito et l'impératrice Masako ont effectué un rarissime défilé en décapotable à travers Tokyo, le premier depuis leur mariage en 1993. Le défilé est vu comme le point culminant des cérémonies d'accession au trône.

Vêtue d'une robe blanc crème et coiffée d'une tiare transmise par la précédente impératrice, Masako s'était placée peu avant le départ fixé à 15 heures au Japon, au côté de son époux en costume occidental d'apparat dans une voiture noire de marque japonaise aux sièges blancs, remodelée pour l'occasion.

Initialement prévu le 22 octobre, le défilé avait était reporté en raison du typhon Hagibis qui avait quelques jours plus tôt tué plus de 80 personnes et causé d'énormes dégâts. Sous un impressionnant dispositif de sécurité, des milliers de personnes ont attendu des heures durant pour passer les fouilles des policiers.

Naruhito, âgé de 59 ans, a officiellement succédé le 1er mai à son père mais une série de rituels et cérémonies ont eu lieu aussi en octobre et vont se poursuivre en novembre et plus tard dans l'année. La cérémonie de proclamation de l'accession au trône, en présence de membres des familles royales et des responsables politiques du monde entier avait eu lieu le 22 octobre.