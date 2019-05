publié le 05/05/2019 à 00:19

Elles sont les miraculées de l'incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Les statues de la flèche détruite par les flammes avaient été enlevées 4 jours avant le drame et transportées à Marsac-sur-l'Isle, près de Périgueux en Dordogne pour une restauration. Samedi 4 mai, elles ont été présentées au public pour la première fois dans l'atelier en charge de les remettre en état. Il en fera d'ailleurs de même tous les samedis.



La première impression est provoquée par la taille des statues, scrutées et photographiées sous tous les angles. "On est petits à côté", confirme un curieux. "C'est l'occasion unique de côtoyer des œuvres qu'on a jamais vues auparavant, ça c'est sûr", exprime un autre visiteur.

"J'ai découvert ces statues quand j'étais enfant, j'avais 10 ans. J'étais petit chanteur de Notre-Dame de Paris. J'étais intrigué par cette toiture grise et ces personnages verts", se rappelle ému un nostalgique, devant ces statues de 3m60 de haut. Elles représentent les 12 apôtres et 4 évangélistes. Pour l'anecdote, la statue de Saint-Thomas porte le visage de Viollet-le-Duc, l'architecte en charge de la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle.