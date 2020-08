Notre-Dame de Paris : tout savoir sur sa visite en réalité virtuelle

publié le 02/08/2020 à 13:36

La cathédrale Notre-Dame de Paris va connaître une nouvelle étape dans sa restauration à partir de ce lundi 3 août, plus d'un an après l'incendie du 15 avril 2019. La dépose du grand orgue, qui doit être nettoyé pièce par pièce, va se tenir jusqu'en 2024, date à laquelle l'édifice doit rouvrir ses portes.

En attendant, il est possible de visiter Notre-Dame en portant des lunettes de réalité virtuelle grâce à l'entreprise FlyView, qui propose cette expérience depuis le samedi 11 juillet. En enfilant cette paire de lunettes, les utilisateurs sont projetés à l'intérieur de la cathédrale quelques jours seulement après l'incendie. Le sol est recouvert de gravats et la flèche de la cathédrale a percé la voûte en tombant.

Cette expérience n'a pas manqué d'impressionné Henry et sa mère Havza : "La voir à l'intérieur comme ça, c'était assez surprenant parce qu'on avait pas forcément d'images et c'est émouvant avec le fond musical". Il est également possible de se retrouver sur les toits, auprès des gargouilles.

Les images se superposent entre l'avant et l'après-incendie pour ceux qui n'avaient jamais pu visiter la cathédrale. Cette "visite" coûte entre 15 et 19 euros, pour un voyage de 19 minutes.