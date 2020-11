Psychologie : comment en finir avec le syndrome de l'imposteur ?

publié le 09/11/2020 à 05:55

La réussite, une promotion, la reconnaissance, on en rêve tous…Et pourtant. Si la majorité d’entre nous se réjouissent des succès qu’ils récoltent, d’autres ont le sentiment de ne pas pleinement mériter les lauriers qu’ils reçoivent, et doutent en permanence de leur légitimité et de leurs compétences… C’est ce que l’on appelle le syndrome de l’imposteur. D’où vient cette croyance et comment y mettre un terme pour jouir pleinement des fruits que l’on récolte ? "On est fait pour s'entendre" vous répond.



- Pascale Senk, journaliste spécialisée en psychologie, auteur de "Et tu verras ta vie autrement" chez Larousse.



- Kévin Chassangre, Docteur en psychologie, auteur de " Cessez de vous déprécier ! Se libérer du syndrome de l'imposteur " chez Dunod.

