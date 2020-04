Nos priorités changent-elles ?

publié le 15/04/2020 à 05:55

De notre rythme de vie et nos petites habitudes à nos grands projets et nos objectifs de vie, le confinement remet tout en question ! C'est aussi l'occasion de profiter d'un temps qui nous manque trop souvent pour faire le point sur ce que nous souhaitons et sur ce que nus ne voulons plus. Un introspection dont nos anciennes priorités ne peuvent sortir indemnes... Et vous, qu'en est-il de celles que vous pensiez inébranlables avant cette situation exceptionnelle ?



