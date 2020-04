Séries TV : nous aident-elles à avancer dans la vie ?

publié le 08/04/2020 à 08:14

Elles sont de plus en plus présentes dans nos vies... surtout en ces temps si particuliers ! Certaines séries nous marquent par leur histoire, d'autres par un personnage dont le caractère va résonner en nous. Quoiqu'il en soit, elles peuvent, consciemment ou non, orienter nos choix, inspirer notre parcours, bref, nous aider à avancer. "On est fait pour s'entendre" vous propose de venir parler de votre série fétiche et de son importance pour vous, sur RTL !

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Marjolaine Boutet, historienne, maîtresse de conférences à l'université de Picardie/Amiens. Spécialiste des séries et auteure de Un village français - une histoire de l'occupation (La Martinière)



- Marianne Levy, auteur et critique de séries. Auteure de Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne (Edition Pygmalion)