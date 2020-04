Animaux de compagnie : notre lien a-t-il changé ces dernières semaines ?

publié le 07/04/2020 à 05:55

Alors que nous ne sommes toujours à leur contact en permanence habituellement, nos animaux de compagnie deviennent de plus en plus proches de nous au regard de la situation actuelle. Le temps qui nous est accordé en ce moment permet de les observer sous un nouveau jour et de prendre la mesure des liens qui nous unissent à eux, de comprendre ce qui se joue au travers des récents événements. "On est fait pour s'entendre" donne la parole aux maîtres et maîtresses de ces bêbêtes !

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Dr Claude Béata, vétérinaire spécialiste en médecine du comportement des animaux de compagnie. « Psychiatre Vétérinaire » (coordonnateur du DU de Psychiatrie vétérinaire). Auteur de Au risque d’aimer (O. Jacob) et à paraître La folie des chats (O. Jacob).

- Hélène Gateau, docteur vétérinaire. On la retrouve tous les dimanches sur le canapé rouge de Michel Drucker dans l'équipe "Dr Good" au côté de Michel Cymès.

- Marc Giraud, naturaliste de terrain, écrivain et chroniqueur animalier (sur RTL et Bel RTL). Auteur de Le bonheur est dans la nature (Editions Delachaux)