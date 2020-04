publié le 09/04/2020 à 06:51

Les films comiques l'utilisent souvent comme ressort humoristique : celui qui n'avoue pas ses fautes et défend par tous les moyens ses postions peut rapidement basculer dans le ridicule. Mais dans la réalité, la mauvaise foi peut également très rapidement créer de véritables tensions dans une relation. Mais alors, comment réagir face à une personne de mauvaise foi ? Quels sont les clés pour comprendre et contourner ce comportement ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef du Cercle Psy. Auteur de Histoire universelle de la connerie (éd. Sciences Humaines) et Psychologie des beaux et des moches (à paraître fin mai si la situation le permet)



- Charles Haroche, avocat de formation et auteur. Il enseigne la rhétorique à Sciences Po Paris ainsi qu'à Eloquentia

- Isabelle Chataignier, humoriste et ancienne avocate. Elle enseigne également la rhétorique et l'art oratoire à Sciences Po Paris ainsi qu'à Eloquentia. Co-auteure avec Charles Haroche de Petit manuel de mauvaise foi - comment avoir raison (surtout) lorsqu'on a tort (Editions First)