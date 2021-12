Le roi des forêts trône sûrement depuis plusieurs semaines dans votre salon. Coupé, en pot ou en plastique, les sapins sont des incontournables de toute fête de Noël traditionnelle, bien qu'ils soient remis en cause publiquement par certains maires écologistes.

Pour que votre sapin soit fringant jusqu'à la fin du mois de décembre et prolonger la magie de Noël, voici quelques conseils qui permettront au conifère de ne pas perdre ses aiguilles.

Tout d'abord, il faut éviter de le placer près d'une source de chaleur. Pensez également à aérer la pièce "quand on peut pour justement donner un environnement qui est assez agréable au sapin", précise Pierre Nessmann, paysagiste, rédacteur en chef adjoint de "Rustica pratique".

De plus, il est aussi possible de "pulvériser de l'eau sur le feuillage pour réhydrater les aiguilles" et "mettre des petites soucoupes au pied du sapin de manière à ce que, par évaporation, cette eau va maintenir une atmosphère humide et va un petit peu compenser l'atmosphère sèche que l'on retrouve dans nos intérieurs."

Le spécialiste ajoute que, de nos jours, "on trouve des soucoupes dans certaines jardineries dans lesquelles on va intégrer à la fois un pic pour fixer le pied du sapin et autour, vous avez une petite cuvette étanche dans laquelle on va pouvoir mettre de l'eau. Et le tronc va pouvoir absorber de l'eau pour réhydrater les tissus du sapin". La durée de vie du sapin sera donc prolongée de quelques jours, voire de quelques semaines.

Que faire de son sapin après les fêtes ?

Si vous avez un sapin en pot, vous pouvez le planter dans votre jardin. Néanmoins, attention au choc thermique, les sapins y sont sensibles.

Si vous avez un sapin coupé, vous pouvez le mener dans une déchetterie où il pourra être recyclé pour le compost. Il existe également de nombreux emplacements de dépôts délimités par les villes et communes. Abandonner son sapin sur la voie publique est passible d'une amende de 150 euros.

Comme chaque année, l'opération Sacs à sapins au profit d'Handicap International est mise en place pour cacher le pied de votre sapin durant les fêtes et l'emballer afin de l'amener plus facilement à la déchetterie.