Noël 2021 : les conseils de RTL pour décorer votre table et votre sapin

À Noël, il ne faut pas seulement penser aux cadeaux à offrir, mais aussi à la décoration du sapin, de la table, ou de votre intérieur en général. Si vous avez pris du retard dans ces préparatifs, notamment parce que vous êtes toujours à la recherche de vos présents, RTL vous livre quelques conseils pour en mettre plein les yeux à vos invités.

La tendance 2021 pour la décoration du sapin est hyper classique : du rouge et de l'or, comme si on avait vraiment envie de revenir aux valeurs essentielles. On accroche évidemment des boules au sapin, mais cette année le choix est large avec de nombreuses tailles proposées, de la minuscule à celle qui fait 20 centimètres de diamètre, des simples, des mats, des brillantes et plus encore. On n'hésite pas non plus à accrocher des petits personnages, comme des petits bonhommes de neige, des animaux ou un Casse-noisette.

Pour les guirlandes, on peut se contenter des classiques également, mais pas seulement. "On peut avoir des guirlandes traditionnelles, brillantes et colorées, mais aussi des guirlandes en bois, à base de pommes de pin par exemple, qui vont donner un côté très nature à votre sapin", explique Élisabeth Petit, directrice des achats bricolage et loisirs aux Galeries Lafayette. Il y a également les guirlandes lumineuses à mettre sur le sapin, sur la table ou pourquoi pas dans un vase transparent.

Nappe, fleurs et bougies sur la table

Pour le repas de fête, les familles "ne vont pas simplement mettre la table, elles vont créer une table avec un décor, un choix de produits sélectionnés assez longtemps à l'avance", révèle Helène Pasteur, directrice des achats maison aux Galeries Lafayette après avoir observé ses clients. Tombée en désuétude, Noël marque le retour de la nappe, quasiment systématiquement mise sur la table. Autre classique, le bouquet, qu'il s'agisse de fleurs ou une harmonie de branches de sapin avec une guirlande lumineuse et des boules.

Sur la table, on peut opter pour un mélange de style vintage, avec les assiettes de mamie récupérées dans le grenier, et moderne avec des assiettes unies. Pour les couverts, la mode cette année est au doré. "On n'y aurait pas cru. On associe toujours le doré à quelque chose de clinquant, mais il se marie très bien avec les vaisselles crées autour du blanc et du doré et donne un côté très festif et chaleureux", poursuit Hélène Pasteur.

Ce Noël, les tables seront également agrémentées de petits ramequins et coupelles pour mettre des herbes fraîches ou encore des épices. Enfin, on n'oublie pas de disposer des bougies, en particulier celles aux odeurs liées à la période des fêtes, comme les senteurs épices et sapin. Avec tout cela, vous êtes prêts pour le réveillon.