Voilà un record surprenant et qui va en faire sourire beaucoup. Un couple d'Allemand, vivant dans le district de Schaumburg en Basse-Saxe a décidé d'installer pas moins de... 444 sapins en plastique et 72.000 boules de Noël chez soi.

Une décoration impressionnante réalisée par Thomas Jeromin de Rinteln et son épouse Susanne dans leur maison de "seulement" 110m2. Le record a été constaté par l'institut des records pour l'Allemagne (RID), relate le quotidien allemand Der Spiegel.

Pour parvenir à décrocher de nouveau le record cette année, ils ont commencé les préparatifs au mois d'août et tout l'appartement a été meublé. Aucune pièce n'a été mise de côté, pas même les toilettes. En plus des 72.000 boules, 47 000 lumières et 300 guirlandes ont été installés. Le plus étonnant, c'est que chaque décoration a été réalisée sur un thème différent, de quoi laisse présager de la capacité d'imagination du couple