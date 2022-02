Pourquoi Greta Thunberg doit détester Internet

Greta Thunberg doit détester Internet, parce que c'est un gros pollueur et nous en l’utilisant tous les jours et plus que des raisons, nous sommes ses complices. Et ce ne sont pas des paroles en l’air, si Internet était un pays, ce serait le 3ème plus gros consommateur d’électricité mondial derrière la Chine et les États-Unis.

Et produire de l’électricité, même renouvelable, c’est émettre du CO2, beaucoup de CO2. Chaque Français, en a produit 9 tonnes en 2020. Pour vous donner un ordre d’idée : 1 tonne de CO2, ça correspond à un aller-retour Paris-New York en avion et à la production de 1 tonne 8 de papier. Le problème, c’est qu’avec la pollution numérique, on ne s’en rend pas compte.

Vous imaginiez qu’envoyer 20 mails par jour pollue autant que 100 kilomètres en voiture ? Que regarder une heure de vidéo en streaming consommait autant d’électricité qu’un réfrigérateur pendant une année ? Que poster une photo sur Instagram, ça équivaut à laisser 3 ampoules allumées pendant une heure ?

C’est bien simple au final, le secteur du numérique pollue une fois et demie plus que le transport aérien. Et la plus grosse partie provient de la fabrication de nos terminaux. Pour fabriquer un ordinateur, il faut 240 kilos de combustion fossiles, 22 kilos de produits chimiques et 1 tonne 5 d’eau, et 90% de l’énergie consommée par votre smartphone l’est pour sa fabrication. C’est pour ça que pour être un peu plus écolo, il faut un peu moins mailer, streamer, poster et surtout garder ses appareils plus longtemps même si le nouveau, il a l’air mieux. Parce que la planète Terre, ce n'est pas un téléphone, il n'y aura pas de nouveau modèle.

