Jardin : Stéphane Plaza explique comment bien choisir sa serre

Jardiner en plein hiver ? Stéphane Plaza a sa méthode : une serre. Malgré son image vieillotte planquée dans un coin du jardin avec sa bâche en plastique, la serre est plébiscitée par les Français. Si les serres tunnels permettent toujours de protéger les cultures d'un climat défavorable à moindre coût, des modèles nettement plus modernes sont désormais commercialisés.

Il est maintenant assez simple de joindre le beau et l'utile. Avant les serres servaient uniquement à la culture, mais aujourd'hui elles sont décoratives et s'insèrent dans les projets des paysagistes. Leur design a beaucoup évolué avec des couleurs.

Posséder une serre permet d'abriter des plantes sensibles au gel comme les géraniums. La culture sous serre permet aussi de limiter la prolifération des champignons et empêche les limaces et autres escargots d'avoir accès à vos plantations.

Il y a des serres pour tous les goûts et tous les prix, mais le plus important est la toiture. 80% de la luminosité passe par là. Le prix varie en fonction de plusieurs facteurs comme les matériaux, la superficie ou encore les vitrages. À partir d'une centaine d'euros, il est possible de trouver des petites serres plastifiées. Une serre en verre se trouve aux alentours de 1.500 euros et pour une serre haut de gamme 8.000 euros en moyenne.