Idées cadeaux de Noël : qu'offrir aux amateurs d'art et de culture ?

Plus qu'une semaine avant d'ouvrir les paquets déposés au pied du sapin. Si vous êtes à cours d'idées cadeaux pour les amateurs d'art et de culture de votre entourage, RTL vous aide à choisir des cadeaux aussi bien pour les petits, que les grands artistes.

Pour les plus petits, il existe plusieurs possibilités pour les aider à développer leur créativité. Vous pouvez, par exemple, opter pour une tablette qui permet de dessiner à l'infinie. Xoomy est un petit support développé par Ravensburger sur lequel on pose une feuille. En dessous se trouve une petite loupe lumineuse qui affiche des modèles pré-dessinés, permettant ainsi de faire le contour et pourquoi pas se lancer dans la création d'une BD.

Les célèbres Aquarellum de Sentosphère sont également un classique à déposer sous le sapin. Des modèles pré-dessinés, plein de couleurs à mélanger, un pinceau et les enfants auront l'impression de créer un véritable tableau. Un cadeau Made in France, fabriqué juste à côté de Paris.

Du côté des plus grands, vous pouvez opter pour un cadeau utile et agréable : une carte musées. Valable dans quasiment tous les musées de France, celle-ci permettra à la personne qui la recevra de profiter des expositions tout au long de l'année. Les amateurs de briques pourront également être séduits par la série Lego Art sur Andy Warhol et consacrer les froids après-midi d'hiver à construire le quadruple portrait de Marilyn Monroe.

Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.