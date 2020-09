Nicolas Sarkozy accusé de racisme : Alain Jakubowicz réagit à la polémique

publié le 11/09/2020 à 16:50

L’ancien président de la Licra, Alain Jakubowicz, a réagi à la polémique créée par Nicolas Sarkozy lors de son passage dans l’émission Quotidien, mercredi 10 septembre.

Après ce qui a semblé être la création d’un lien entre le mot "singes" et le titre du livre d’Agatha Christie, Dix petits nègres, faite par l'ancien président de la République, Alain Jakubowicz a déclaré en avoir assez de ce type de polémiques : "Très honnêtement, moi, ils m’ont perturbé parce que ça dénote manifestement une association d’idées curieuse quand même. Parce que c’est vrai que lui vient l’exemple du singe et concomitamment, il illustre ça par Les dix petits nègres. Ceci étant, je vous avoue que je suis un peu excédé par cette habitude qui a été prise de disséquer les mots et les pensées, de psychanalyser à chaque fois qu’une personnalité prend la parole. On pourrait voir une contradiction dans mon propos en disant que c’est vrai que j’ai poursuivi Soral, Dieudonné, Le Pen… mais enfin, ce n'est pas de même nature. Il n’y a pas d’idéologie.

Je connais Nicolas Sarkozy, on peut dire beaucoup de choses sur lui, le critiquer sur beaucoup de points…Mais on peut dire que cette association d’idées est inquiétante sur sa façon de raisonner, c’est clair. Est-ce que ça mérite le tintouin qu’on est en train de faire ? Franchement, ça contribue au climat délétère de notre société."