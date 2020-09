Nicolas Sarkozy défend Didier Raoult : "Un homme de grande qualité"

publié le 04/09/2020 à 16:11

Le professeur Didier Raoult n'a pas fini de faire parler de lui. Alors que le médecin est visé par une plainte auprès de l'Ordre des médecins, notamment en raison de sa promotion de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19, il a reçu ce vendredi 4 septembre le soutien de Nicolas Sarkozy.

Pour l'ancien chef d'État, les attaques contre Didier Raoult sont "déplacées". "À chaque crise, il faut trouver des boucs-émissaires. C'est une maladie française", a souligné Nicolas Sarkozy, interviewé par le média B Smart à l'occasion de sa visite au forum des entrepreneurs des Bouches-du-Rhône, à Marseille.

"Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit", a poursuivi Nicolas Sarkozy. "C'est un homme de grande qualité, qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, et qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier."

Au sujet des attaques dont le directeur général de l'IHU Méditerranée Infection a fait l'objet, l'ancien président de la République a ajouté : "Franchement ça m’a paru déplacé, je n’ai aucune compétence pour dire qui a raison, en tout cas ce n’était pas le sujet, chacun a fait ce qu’il a pu et lui le premier."