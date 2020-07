Moustique tigre : l'Île-de-France en état d'alerte, des pièges installés

et AFP

publié le 14/07/2020 à 17:44

L’Île-de-France se retrouve infestée par le moustique tigre. L'insecte originaire des forêts tropicales et vecteur de certaines maladies a été identifié dans tous les départements de la région, à l’exception du Val-d’Oise.

La région est donc en vigilance maximale alors que l'insecte invasif est en pleine expansion et est désormais présent dans près d'une soixantaine de départements. L'Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France assure en effet que "le moustique tigre a été identifié dans tous les départements de la région à l'exception du Val d'Oise". Il y avait en effet trop peu de signalements de l'insecte l'an passé pour passer le département en zone rouge.

L'ARS alerte sur "une expansion du territoire du moustique tigre avec plusieurs communes nouvellement colonisées l'année dernière". Elle note que les départements les plus touchés l'année dernière étaient les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne.

470 pièges installés dans la région

Pour endiguer cette prolifération, "470 pièges sont installés sur la région dans l'environnement général et autour de sites plus sensibles comme les hôpitaux, les aéroports et certains lieux à forte fréquentation touristique", indique au Parisien l'ARS d’Île-de-France.

Un véritable problème de santé publique puisque, gros de seulement deux millimètres, le moustique tigre est pourtant connu pour être un vecteur de maladies tropicales, comme le chikungunya, la dengue et zika.

Bonne nouvelle malgré tout, malgré sa prolifération, la région ne voit pas d'augmentation notable de cas de maladies tropicales. L'ARS assure qu""aucun cas autochtone n'a été identifié en Île-de-France" puisqu'il n'y a "que des cas importés".