À La Réunion, près de 1.100 cas de dengue signalés en seulement une semaine

publié le 07/05/2020 à 15:00

L'épidémie de dengue prend de l'ampleur à La Réunion ces dernières semaines. Entre le 20 et le 26 avril, près de 1.100 cas de dengue ont été signalés, selon un communiqué de la préfecture publié ce mardi 6 mai.

La préfecture de la Réunion a noté que "les hospitalisations pour dengue et le nombre de passages aux urgences continuent d’augmenter, principalement au CHU Sud et au CHOR", rapporte France info. Bien que les autorités observent une nette progression de cas dans le Nord et l'Ouest, ainsi que dans l’Est à Saint-Benoît, le Sud reste la région la plus touchée par l'épidémie de la dengue.

Avec plus de 6.800 cas de dengue confirmés depuis le début de l'année, 285 hospitalisations, 768 passages aux urgences et quatre décès dont trois directement liés à la dengue, la préfecture rappelle la vigilance et la présence des "équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS" qui "maintiennent leurs interventions jour et nuit".