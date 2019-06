publié le 11/06/2019 à 17:35

Trois fois par jour, les cloches de l'église de Pettoncourt (Moselle) sonne l'Angelus. Trois fois par jour, à 6h40, 12h10 et 19h10, la connexion Internet du petit village de 300 habitants disparaît. Le symptôme d'un service vicié, s'insurge la maire Marie-Claude Tosi, dans le Républicain Lorrain.



"En milieu rural, on s'arrange de pas grand-chose... Mais quand même..." commence la première édile, appelée par RTL.fr, visiblement désolée par la situation. Elle ne sait expliquer le phénomène. "Le relais est posé sur l'église, donc je ne sais pas si c'est un appel d'électricité trop important ou le raisonnement des cloches..."

Pire, la commune a été privée pendant trois semaines de connexion Internet selon la maire. "Ça été très pénible, car c'est tombé durant les élections européennes, explique Marie-Claude Tosi. À l'heure de la dématérialisation, c'était très embêtant. Il a fallu que les employés de la mairie utilisent leur téléphone."

Une succession d'incidents

Le village de Pettoncourt, comme plusieurs villages de la région du Saulnois, sont couverts par l'opérateur Ozone. Il fournit une connexion haut-débit grâce à la technologie Wimax, une espèce de réseau wifi très puissant, car la localité est en zone blanche.



Christophe Valdeyron, directeur général d'Ozone, appelé par RTL, a confié que les deux incidents, la coupure de trois semaines et l'incident des cloches, n'était pas liés. Les deux seraient résolus. Pour le problème des cloches, le gestionnaire du réseau, SFR Collectivité, à qui le département a fait une délégation de service public, a vérifié l'installation électrique, et déplacé la borne.



"Nous ne sommes pas sur nos infrastructures donc nous sommes dépendants d'interventions tierces, à la fois pour l'identification des problèmes et pour leur résolution", se désole le directeur général d'Ozone, qui reconnait "un délai de traitement hors-norme". Un problème technique aurait rendu difficile le diagnostic.

Vers des solutions plus pérennes

Dans le cas des deux semaines de coupure, les 211 clients de Pettoncourt et des environs touchés verront la moitié de leur abonnement mensuel remboursé. Les clients de Pettoncourt se verront probablement rembourser deux semaines supplémentaires, soit un mois d'abonnement complet, 38 euros.



Marie-Claude Tosi se veut par ailleurs rassurante. La mairie à la suite du fiasco des Européennes a pu changer d'opérateur. "La mairie arrive à recevoir Internet par la 4G de Bouygues, mais ce n'est pas le cas de tout le village", explique-t-elle.



Selon Marie-Claude Tosi, Pettoncourt devrait alors être raccordé à la fibre au second semestre 2019. Le département de la Moselle envisage une couverture totale de son territoire en très haut débit.