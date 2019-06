publié le 03/06/2019 à 14:29

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu ce dimanche 2 juin en fin d'après-midi à Sarreguemines, en Moselle. Le tireur était toujours recherché dans la soirée de dimanche, a indiqué le parquet.



D'après France Bleu, les forces de l'ordre recherchent plusieurs hommes armés. À bord d'une voiture, ils se sont approchés de la victime et ont ouvert le feu sur le jeune homme, en pleine rue, avant de prendre la fuite. Le jeune homme, touché au thorax, a tenté de s'enfuir, raconte L'Est Républicain. Mais il s'est écroulé quelques rues plus loin.

Le Républicain lorrain indique que des témoins de la scène ont appelé les pompiers. Les secours n'ont pas réussi à ranimer la victime. La police judiciaire de Metz a été chargée de l'enquête, avec le commissariat de Sarreguemines. Le parquet a ouvert une information judiciaire.