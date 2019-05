A qui servent nos données privées sur Internet ?

publié le 27/05/2019 à 13:00

Photos, loisir, intérêts, géolocalisation, achats…nous partageons tout via nos smartphones et nos ordinateurs. Nous renseignons nos adresses, numéros de téléphones, données bancaires, habitudes d'achats, trajets quotidiens et même nos habitudes alimentaires, sans vraiment nous soucier de ce qu'elles deviennent dans les méandres d'Internet.



En faisant commerce de nos données sans notre accord, Facebook et Google ont amassé des fortunes colossales, et se sont érigés en mythe.

Et si on court-circuitait ce système ? Si chacun reprenait le contrôle de ses propres données numériques, en décidant de qui les exploitera et en récoltera les bénéfices ?

Notre invité Antoine Lannuzel, rédacteur en chef de We Demain a mené l’enquête...





