Moselle : des champs de céréales détruits par des centaines de corbeaux

On se croirait dans Les Oiseaux d'Hitchcock. En Moselle, des centaines de corbeaux ont pris l'habitude pendant le confinement, de se poser dans les champs, où ils arrachent les semis. Plus de 1.000 hectares de céréales ont du être replantés trois fois en quelques semaines. Dans son 4x4 au milieu de ses 200 hectares de maïs, de tournesol et de colza, Jean-Marc constate les dégâts, évalués à "50% de plus qu'une année normale".

"Pendant le confinement, les chasseurs n'ont pas eu le droit de se déplacer pour faire des tirs sur les parcelles", ajoute-t-il. Près de 20 hectares ont été complètement détruits par les oiseaux qui viennent des villes dès l'aube. L'agriculteur a donc dû s'adapter pour limiter les pertes. "L'effaroucheur déclenche toutes les 5 à 10 minutes. Aujourd'hui on demande l'autorisation de tirer dans les nids de corbeaux", explique t-il.

D'autres matériels sont utilisés comme l'explique Luc Barbier, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) : "Il y a des cerfs-volants, il y a des systèmes qui permettent d'imiter le cri de prédateurs du corbeau. Il peuvent, en l'espace de deux jours, manger l'intégralité des semences qui se trouvent en terre".