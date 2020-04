Coronavirus : comment aider les agriculteurs près de chez soi ?

publié le 31/03/2020 à 07:30

Le ministère de l'Agriculture a annoncé que 200.000 emplois de saisonniers étaient à pourvoir. Lundi 23 mars, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture a appelé les Français désoeuvrés à aller aider les agriculteurs.

"Un coiffeur qui n'a plus aucune activité, ne peut-il pas aller faire du travail dans les champs, ramasser les fruits, les fraises, aller dans une entreprise agroalimentaire mettre des yaourts dans des boîtes ?", avait déclaré le ministre de l'Agriculture au micro de France Bleu. Il a également lancé un appel à "rejoindre la grande armée de l'agriculture française" sur BFMTV mardi 24 mars.



Mais alors comment s'y prendre concrètement pour soutenir les agriculteurs ? Dans un communiqué conjoint,, les ministères de l’Économie, du Travail et de l’Agriculture expliquent avoir demandé à Pôle Emploi de mettre en place une plateforme "dédiée aux secteurs qui ont, dans cette période, des besoins particuliers en recrutement".

Les secteurs de l’agroalimentaire, de la logistique, ou même de la santé sont également concernés. Cette plateforme devrait être mise en ligne ce lundi 30 mars afin de permettre aux employeurs de présélectionner des candidats, mais aussi aux candidats de consulter les offres et d’avoir les coordonnées des recruteurs sans disposer de compte. En attendant, le site Wizifarm, qui se présente comme un "écosystème de solutions numériques" aidant à faciliter la vie des agriculteurs et des viticulteurs, a lancé sa propre plateforme pour mettre en relation agriculteurs et personnes ayant "du temps libre".



De plus, dans son communiqué, le gouvernement indique que les indemnités de chômage partiel pourront être cumulées avec le salaire versé par l'agriculteur employeur.