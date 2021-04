Obsèques du prince Philip : le dilemme des uniformes des princes Harry et Andrew

publié le 16/04/2021 à 14:25

La monarchie britannique n'est qu'un empire de symboles aujourd'hui. Sans pouvoir politique, l'influence et la communication sont les derniers outils des Windsor. Des outils puissants et efficaces. Parmi ces symboles, on retrouve naturellement les vêtements. Lorsque la reine Elizabeth II portait une tenue bleue et un chapeau piqué de fleurs jaunes pendant un discours sur le Brexit, toute la presse s'est demandée si elle n'était pas en train de faire, par le vêtement, une déclaration d'amour à l'Union européenne...

Les obsèques du prince Philip seront la prochaine grande réunion de famille des Windsor et un immanquable plan de communication. Les télévisions du monde entier retransmettront ce qui sera peut-être l'un des derniers grands moments du règne d'Elizabeth II. Les caméras seront bien sûr attentives aux tenues, mots et attitudes de la monarque et des héritiers Charles et William. Mais, les médias n'oublieront pas de s'attarder sur les deux princes déchus de la famille : Harry et Andrew. Une division qui risque même de se voir très clairement si ces derniers ne sont pas autorisés à porter leurs uniformes....

Les deux princes ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Pour le prince Andrew, il s'agit d'une punition. Ses liens avec l'homme d'affaires et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein ont eu raison de son image. Devenu parfaitement radioactif, celui qui était le "fils préféré de la reine" a disparu des écrans radar. Sans fonction officielle, il ne peut porter son uniforme militaire. Pour le prince Harry, l'exil est totalement volontaire. Pour protéger sa femme Meghan et sa petite famille, il a abandonné son rôle au sein de la Firme pour vivre en Californie, loin des tabloïds et de la pression familiale. Il ne voulait pas que le drame Diana se répète. Son éloignement fait qu'il n'a plus de fonctions de représentation officielles. Il a déjà été écarté, contre son gré, de plusieurs cérémonies militaires par le passé. L'ancien soldat déployé au Moyen-Orient pourrait bien, lui aussi, devoir se contenter de ses médailles sur un costume civil pour rendre un dernier hommage à son grand-père.

Mais la famille royale a bien vu le problème que cette image pourrait représenter. Si Charles et William apparaissent glorieux dans leurs uniformes mais que les princes Andrew et Harry sont perçus comme des vilains petits canards, c'est la seule chose que les médias retiendront. L'hommage à Philip sera éclipsé par ce schisme très visible. D'après plusieurs sources de la presse britannique, la reine aurait donc demandé à tous les hommes de la famille de porter un costume civil lors des obsèques afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il n'est pas question d'embarrasser certains membres de la famille qui doit absolument apparaître unie dans la peine. Comparer les destins de Harry et Andrew aurait aussi été particulièrement injuste pour l'époux de Meghan Markle.