publié le 10/08/2019 à 10:44

Deux jours après les obsèques de Steve Maia Caniço organisées le jeudi 8 août, une marche blanche est organisée par ses amis, ce samedi 10 août à Nantes. Ils rendront hommage au jeune nantais de 24 ans disparu le soir de la Fête de la Musique après une intervention controversée des forces de l'ordre.

"Rendez vous 11 heures à la grue jaune. Départ 12 heures. Nous allons marcher jusqu’au quai Wilson en silence", précisent les organisateurs sur l'événement Facebook. La marche est prévue entre l'endroit où le jeune homme a disparu et celui où son corps a été retrouvé le 29 juillet dernier.



Les organisateurs appellent les participants à une marche "pacifiste". "Aucun débordement, aucune violence et aucun parti politique", soulignent-ils. Une minute de silence sera observée après un "moment artistique" et un lâcher de ballons blancs.

Samedi dernier, alors qu'une première journée hommage avait été organisée, des débordements avaient éclaté dans le centre ville de Nantes. Plusieurs acteurs du mouvement techno ont annoncé mercredi la tenue en octobre d'un Teknival dédié au jeune homme.