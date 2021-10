Mort de Bernard Tapie : "C'était un loubard de la politique", se rappelle Daniel Cohn-Bendit

Crédit : ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Décédé ce dimanche 3 octobre à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, Bernard Tapie, engagé aux côtés de François Mitterrand "était un loubard de la politique", se rappelle son ami Daniel Cohn-Bendit, ajoutant que "c'était un homme charmant mais en même temps capable de tous les coups fourrés. Il fascinait tout le monde."

"Il savait que Mitterrand l'instrumentalisait, par exemple, pour déglinguer Michel Rocard au Parlement Européen. François Mitterrand était l'homme capable de beaucoup de choses et ils se ressemblaient. Tout n'était pas rose non plus du côté de l'ancien chef de l'État même si c'était un président extraordinaire", a-t-il poursuivi.

"Concernant OM-VA, il m'avait dit : Daniel, arrête d'être un enfant de coeur. Si tu veux qu'une fois Marseille gagne, il faut être à la hauteur de ce que font les autres. Il était sur la même sensibilité que François Mitterrand en politique. La fin justifiait les moyens", assure-t-il.