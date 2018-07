publié le 29/03/2018 à 09:12

Opération de solidarité envers la famille du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. L'association Étoiles bleues, basée à Pierrefeu-du-Var (Var) a été mandatée par la Gendarmerie Nationale pour centraliser les dons que reçoit depuis ce week-end du 24 mars la famille Beltrame. Beaucoup de messages de soutien, mais aussi de l'argent. Des dons que l’association est, de fait, la seule habilitée à recevoir en France.



Le lieutenant-colonel a trouvé la mort dans les attaques du 23 mars 2018 dans l’Aude. Il avait été mortellement blessé par Radouane Lakdim après s’être substitué à un otage du Super U de Trèbes. Il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Son geste, salué par la classe politique et les citoyens, a provoqué un vif émoi. Un hommage national lui a été rendu ce mercredi 28 mars.

"Des centaines de dons"

Étoiles bleues avait vu le jour en 2012, pour soutenir les proches de deux gendarmettes (Audrey Bertaut 35 ans, Alicia Champlon, 28 ans) abattues à Collobrières, dans le Var. Son président, Gilles Bidot, se confie au micro de RTL : "Le directeur général (de la Gendarmerie nationale, ndlr), le général Lizurey, a souhaité choisir l’association Étoiles bleues pour récolter tous les dons qui seront versés pour la famille du colonel Beltrame", résume-t-il.

Il évoque par ailleurs la solidarité des nombreux donateurs : "Depuis mardi 14 heures a été mis en place sur notre site internet et sur notre page Facebook un appel aux dons. Depuis ce moment-là, on a plusieurs milliers de visites sur notre site (…) On a des centaines de dons qui sont déjà arrivés pour soutenir la famille du colonel Beltrame. Cet argent ne remplacera jamais le colonel Beltrame, ça c’est sûr, mais ça aidera quand même tout au moins la famille, financièrement, pour plein de choses", estime-t-il. Le gendarme s'était marié civilement en août 2016, et préparait son mariage religieux.



Arnaud Beltrame est l’une des quatre personnes tuées par Radouane Lakdim lors de son itinéraire meurtrier. Les retraités Jean Mazières et Hervé Sosna, ainsi que le boucher Christian Medvès, ont eux aussi trouvé la mort lors des attaques du 23 mars, revendiquées par Daesh. Leurs obsèques auront lieu ce jeudi 29 mars.