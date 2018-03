publié le 23/03/2018 à 15:53

L'État islamique a encore frappé la France. Vendredi 23 mars, alors que l'Europe commémorait la veille les attentats de Bruxelles et de Londres, un individu a fait trois morts et trois blessés lors de trois attaques différentes dans la journée. Redouane Lakdim, 26 ans, s'est revendiqué comme un "soldat de Daesh" pendant la prise d'otages qui a duré quatre heures et s'est soldée par l'assaut du GIGN. L'assaillant a été abattu.



À peine une heure après, Daesh a revendiqué les différentes attaques via son organe de propagande. Dans le communiqué, l'organisation terroriste évoque un "soldat de l'État islamique qui a perpétré une attaque répondant à l'appel de frapper les pays de la coalition". Des observateurs notent que le groupe jihadiste ne mentionne aucun nom ou surnom pour parler du terroriste.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "séquestrations" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Le preneur d'otages du supermarché "a d'abord volé une voiture à Carcassonne, tuant un passager et blessant le conducteur, avant de toucher à l'épaule un CRS à proximité de la caserne située non loin de là". Vers 11 heures, il s'est ensuite retranché dans un supermarché à Trèbes, près de Carcassonne en ouvrant le feu et faisant deux morts. Une prise d'otage s'est ensuite prolongée jusqu'à l'assaut du GIGN vers 15 heures, tuant le forcené.