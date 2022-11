Montpellier : des habitants privés d'eau chaude depuis six mois

Les habitants d'immeubles vétustes de Montpellier dans la détresse. Après les pannes d'ascenseurs, les résidents n'ont désormais plus d'eau chaude. Une pénurie qui dure depuis six mois dans deux tours d'habitations de la résidence de l'Espérou, dans le quartier excentré de la Mosson. En cause, du calcaire accumulé dans les canalisations beaucoup trop étroites.

Les copropriétaires tiennent bon à l'aide de systèmes D depuis des mois : "Ceux qui ont une douche au travail se débrouillent comme ça. Pour les enfants, les personnes âgées, chacun chauffe au micro-ondes ou sur les plaques", confie l'un d'entre eux. Côté dépenses, la facture est salée : "Ça pose des problèmes d'électricité, ça rajoute encore à la facture puisqu'il faut faire chauffer les plaques ou le gaz", ajoute le même habitant.

Cent ballons d'eau chaude individuels doivent être installés, mais les habitants devront encore attendre jusqu'à mi-décembre. Sans ascenseur dans ces tours qui comptent environ 14 étages, l'attente risque d'être longue. D'autant plus que la résidence compte 640.000 euros de dette et d'impayés, en raison de copropriétaires qui ne règlent plus leurs charges et d'une mauvaise gestion du précédent syndic, écarté l'an dernier.

Pour répondre à l'urgence, la ville de Montpellier confirme qu'une aide de 500.000 euros va être débloquée avec la métropole, et l'agence nationale de l'habitat.

