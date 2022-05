Nouveau scandale dans un Ehpad, cette fois en Moselle. Depuis sept mois, les résidents d'une maison de retraite d'Amnéville n'ont même plus d'eau chaude. Ce dysfonctionnement a été constaté l'année dernière par Cathy, alors qu'elle venait rendre visite à sa vieille maman.

"Il n'y avait plus d'eau chaude", et en ouvrant les robinets "ça ne coulait pas", raconte ainsi cette femme au micro de RTL. "Depuis le mois de novembre c'est comme ça, donc cela fait presque sept mois sans eau chaude et toujours le même prix", soit 2.300/2.400 euros par mois, fustige-t-elle.

De son côté, la direction a affirmé prendre des mesures. "Pas de problème, nous allons faire le nécessaire", a-t-elle assuré à Cathy. Si un "problème de calcaire" est d'abord évoqué, "après on m'a dit qu'il y en avait pour une certaine somme puis qu'ils n'avaient pas le matériel" en raison des pénuries liées à l'épidémie de coronavirus. "Depuis novembre, c'était excuse sur excuse", regrette-t-elle.

Face à ce dysfonctionnement, Cathy a donc usé de débrouille. "J'ai emmené ma bouilloire, chauffé l'eau et lui ai lavé les cheveux", raconte-t-elle. L'établissement, lui, chauffe de l'eau dans un ballon mobile emmené dans les chambres concernées, mais la réparation n'est toujours pas faite.

"Cela me fait peur pour les personnes âgées qui sont actuellement en maison de retraite et pour celles qui sont en attente d'en avoir une", explique Cathy. Cette dernière, qui se "demande des fois si on prend la bonne décision" en les mettant dans ces institutions, a décidé de témoigner après avoir changé sa maman d'établissement.

