Mois des fiertés : Stonewall à l'origine de la première marche de l'Histoire

Le mois des fiertés a commencé, l'occasion de revenir sur les événements de Stonewall, à l'origine du mouvement international pour la libération homosexuelle et, par extension, LGBTQ+.

Tout commence à la fin des années 1960 à Greenwich village, à New York. Les personnes vues comme étant homosexuelles subissent des lois répressives : ils ne peuvent pas être servis dans les bars, danser ensemble, accéder à certains emplois et sont considérés comme mentalement malades.

À cette époque, la mafia new-yorkaise est encore influente et contourne la loi pour ses profits. Des bars dans lesquels les personnes homosexuelles peuvent se rendre et vivre librement apparaissent alors, et bien que la police y fasse souvent des descentes et des arrestations, des pots-de-vin suffisent à ce que la vie y soit presque normale pour les personnes concernées. Un bar en particulier, le Stonewall Inn, est visé par les forces de l'ordre. Ce bar est vétuste, il n'y a par exemple pas d'eau courante pour laver les verres, mais certains y ont trouvé leurs habitudes.

Le tournant de l'année 1969

1969 est une année électorale à New York. Le maire en place, John Lindsay est membre du parti Républicain, en poste depuis 1966 et souhaite se faire réélire. Sa lutte contre la "délinquance", il va conduire à de plus en plus d'interventions de la police, notamment au Stonewall Inn. Mais dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, les personnes qui étaient présentes dans le bar ont résisté à la police, provoquant des altercations et finalement une émeute qui causera des blessés dans les deux camps. Cette émeute durera six nuits, durant lesquelles la communauté LGBTQ+ de New York s'est réuni pour faire face aux forces de l'ordre devant le Stonewall Inn.

Un an plus tard, le 27 juin 1970, des manifestants se réunissent en mémoire de cet événement. Ils ont avec eux des pancartes sur lesquelles ils affichent fièrement leur identité sexuelle et de genre. Cette manifestation sera la première Gay Pride (marche des fiertés). Cette manifestation n'est alors que la première pierre à l'édifice de la libération homosexuelle. Elle représentait à l'époque un modèle pour la libération internationale. Dès l'année suivante, autour de la fin juin, des manifestations similaires ont été organisées dans d'autres pays. En France, la première marche des fiertés a eu lieu le 25 juin 1977 à Paris.

