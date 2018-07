publié le 28/03/2018 à 20:41

Tension maximale lors de la marche blanche pour Mireille Knoll. Alors que des milliers de personnes s'étaient réunies pour rendre hommage à cette juive de 85 ans assassinée dans son appartement, les arrivées de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont perturbé le déroulement de ce rassemblement.



Le chef de file de la France insoumise et la présidente du FN Marine Le Pen ont été contraints de quitter le cortège, après avoir été accueillis par des huées et des bousculades. La venue des deux responsables, contraints de gagner des rues adjacentes, n'était pas souhaitée par le Crif, qui a appelé à cette marche blanche. Plusieurs dizaines de jeunes avaient crié "Insoumis, dehors !" ou encore "nazis, fachos".

Peut-être qu'il y a une prise de conscience mais elle doit se faire à froid Joël Mergui, président du Consistoire de Paris Partager la citation





"Je ne suis pas la pour soutenir ou non la décision du Crif, pour interdire ou non la venue de politiques, mais je me suis posé la question de pourquoi ils avaient envie de venir à cette manifestation alors qu'on ne les a pas entendus pendant des années. Ce n'est pas le moment d'instrumentaliser une mort pour se donner bonne conscience à bon prix", lance Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. Et d'ajouter : "À moins que ces partis et ces personnes se rendent compte qu'il faut combattre l'antisémitisme. Peut-être qu'il y a une prise de conscience mais elle doit se faire à froid".

Des propos contestés par Alexis Corbière, le député de la France insoumise. "Je souhaite que nous soyons le plus nombreux possible. Il faut que tous ceux qui ont des convictions républicaines, comme les insoumis, soient là pour dire un hommage à Mireille Knoll. Chacun mesure l'horreur de tout cela", a-t-il déclaré.