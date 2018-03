Meurtre de Mireille Knoll : l'appel de son fils au rassemblement

publié le 27/03/2018 à 17:17

Une marche blanche va être organisée mercredi 28 mars à Paris en la mémoire de Mireille Knoll, l'octogénaire de confession juive tuée vendredi dans son appartement du XIe arrondissement. Et le fils de la victime espère bien rassembler un maximum de personnes. "Si nos amis chrétiens, musulmans, noirs, protestants, si tout le monde vient… Ce sera montrer au monde qu'on n'est pas prêt à se résigner à la barbarie, d'où qu'elle vienne", lance-t-il au micro de RTL.



Il poursuit : "En 2018, c'est inadmissible qu'on tue une vieille femme parce qu'elle est juive. Ce serait la même chose si elle avait été chrétienne. C'est inacceptable. Nos amis musulmans doivent réagir, on ne peut pas continuer à se taire. Il faut qu'ils viennent et qu'ils se battent contre la barbarie".

La marche blanche doit démarrer à 18h30 place de la Nation à Paris jusqu'au domicile de Mireille Knoll, dans le XIe arrondissement. L'ensemble des dirigeants politiques et beaucoup d'élus, à l'exception de représentants du Front national, ont annoncé leur participation à ce rassemblement.

Cette vieille dame digne et modeste avait échappé à la Rafle du Vel-d'Hiv en 1982, mais elle a été victime de l'antisémitisme à 85 ans. Elle a été poignardée chez elle, avant que l'on ne retrouve son corps carbonisé. Deux hommes ont été mis en examen pour "homicide volontaire" à caractère antisémite et "vol aggravé". Ils ont été placés en détention provisoire. Mais au lendemain de ce crime particulièrement barbare, les versions des deux suspects divergent.