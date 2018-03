publié le 28/03/2018 à 16:37

Une marche blanche à Paris et des rassemblements dans d'autres villes. Un an après la mort dans le XIe arrondissement de Sarah Halimi, défenestrée par un voisin aux cris de "Allahou Akbar", le meurtre de Mireille Knoll, une femme de 85 ans, a de nouveau scandalisé. Et ce, bien au-delà des rangs communautaires.



Mireille Knoll, qui avait échappé de justesse à la rafle du Vel d'Hiv', a été "assassinée parce qu'elle était juive", victime du même "obscurantisme barbare" que le colonel Arnaud Beltrame, tué par le jihadiste de l'Aude, a déclaré Emmanuel Macron lors de l'hommage rendu au gendarme aux Invalides.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), rejoint par de très nombreuses associations, a appelé à une "marche blanche" à Paris qui partira à 18h30 de la place de la Nation pour rallier le domicile de la victime, avenue Philippe Auguste dans le XIe arrondissement.

Quels politiques à la marche blanche ?

"L'antisémitisme, aujourd'hui, n'est pas l'affaire des juifs, c'est l'affaire de la France", avait souligné Francis Kalifat, le président du Crif. Mais si ce dernier a appelé "l'ensemble des Français" à se déplacer à cette marche blanche, la présence de certaines personnalités politiques n'a pas manqué d'assombrir le tableau, avant même le début du rassemblement.



Des membres du gouvernement et de très nombreux partis politiques ont répondu présent, tels les Républicains de Laurent Wauquiez et La République En Marche avec Christophe Castaner, mais une polémique s'est nouée autour de la présence de représentants du Front national et de La France insoumise.



Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les deux chefs de file, ont assuré qu'ils seraient présents quoiqu'il arrive dans ce cortège répondant ainsi à l'appel à l'unité de Daniel, le fils de Mireille Knoll. "Si nos amis chrétiens, musulmans, noirs, protestants, si tout le monde vient… Ce sera montrer au monde qu'on n'est pas prêt à se résigner à la barbarie, d'où qu'elle vienne. En 2018, c'est inadmissible qu'on tue une vieille femme parce qu'elle est juive. Ce serait la même chose si elle avait été chrétienne. C'est inacceptable", avait-il déclaré au micro de RTL.