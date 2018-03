publié le 27/03/2018 à 14:09

Une marche blanche aura lieu mercredi 28 mars en mémoire de Mireille Knoll. Cette vieille dame digne et modeste avait échappé à la Rafle du Vel-d'Hiv en 1982, mais elle a été victime de l'antisémitisme à 85 ans. Elle a été poignardée chez elle, avant que l'on ne retrouve son corps carbonisé. Un crime particulièrement barbare. Deux hommes ont été mis en examen pour "homicide volontaire" à caractère antisémite et "vol aggravé" et placés en détention provisoire.



On apprend ce mardi 27 mars qu'Alex, l'un des suspects âgés de 21 ans, accuse l'autre d'avoir crié "Allah Ahkbar". En fait, il rejette la responsabilité du crime sur son comparse Yassine. Selon lui, au moment de poignarder la vieille dame, il a crié à de nombreuses reprises "Allah Akbar". C'est pour cette raison que la Justice a retenu le caractère antisémite du meurtre de Mireille Knoll. Yassine dément et rejette à son tour la responsabilité sur son complice.

La justice ne considère pas qu'il s'agit pas ici de terrorisme. Le scénario retenu par les enquêteurs est celui d'un cambriolage qui a mal tourné. Yassine connaissait l'octogénaire. Sa mère vit dans l'immeuble. Il lui rendait parfois de petits services et n'a aucun signalement pour radicalisation. En revanche, il a été condamné en 2017 à plusieurs mois de prison pour avoir tenté d'agresser sexuellement la fille de l'auxiliaire de vie de Mireille Knoll seulement âgée de 12 ans.

Des versions contradictoires

L'autre suspect a un lourd passé de vols avec violence. Les deux hommes n'ont pour le moment pas été confrontés l'un à l'autre. Pourquoi ont-ils soudainement basculé dans la barbarie ? L'enquête doit désormais s'attacher à le déterminer.





Le meurtre de cette octogénaire suscite une vive émotion dans la communauté juive et dans le monde politique, un an après celui de Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans tuée par son voisin. Après près d'un an de bras de fer judiciaire, la juge d'instruction en charge de cette affaire avait finalement retenu le caractère antisémite.