Michel Cymes : les gestes à adopter le jour de l'An pour éviter la veisalgie le 1er janvier

Dans cet épisode, Michel Cymes vous donne des conseils pour vous épargner une gueule de bois difficile le 1er janvier. Le meilleur moyen est évidemment de ne pas trop forcer sur la boisson pendant la soirée. Posez votre verre entre deux gorgées, évitez les mélanges et buvez de l'eau entre deux verres et avant de vous couchez.

Au réveil, évitez les jus de fruits et le café qui risquent de vous déshydrater un peu plus. Et ne vous mettez pas immédiatement à la diète. Privilégiez les légumes bouillis pour reposer votre foie.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

